В США совсем скоро может появиться свой «кремлевский Песков»

Будущий пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, который уже сейчас озвучивает точку зрения избранного Президента США, начинает напоминать пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого часто называют рупором Кремля и главным пропагандистом.
Так, Шон Спайсер заявил, что команда Трампа не одобряет высылку российских дипломатов. Трамп недоволен тем, что старая администрация пытается максимально осложнить передачу власти в США и вопреки сложившейся в стране традиции, злоупотребляет последними днями нахождения у власти. Шон Спайсер заявил, что Трамп вызовет на совещание представителей разведывательного сообщества чтобы понять – какими основаниями руководствовалась уходящая администрация, чтобы делать столь резкие движения перед самым своим уходом с постов.
Напомним, что ранее CNN назвал ответ Кремля, который отказался от высылки в ответ американских дипломатов, «оплеухой Обаме». «...Путин видимо Обаму за человека не считает – сетовал обозреватель CNN, - это удар по престижу Америки...».
По мнению израильского обозревателя Соломона Манна, Трамп винит Обаму в пренебрежении правилами этики и срывом договоренностей о мирной передаче власти, в ходе которых Трамп согласился не разворачивать уголовное дело Клинтон и не проводить широкомасштабных проверок деятельности демократов.