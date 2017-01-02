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В США совсем скоро может появиться свой «кремлевский Песков»

В США совсем скоро может появиться свой «кремлевский Песков»
Будущий пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, который уже сейчас озвучивает точку зрения избранного Президента США, начинает напоминать пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого часто называют рупором Кремля и главным пропагандистом.

Так, Шон Спайсер заявил, что команда Трампа не одобряет высылку российских дипломатов. Трамп недоволен тем, что старая администрация пытается максимально осложнить передачу власти в США и вопреки сложившейся в стране традиции, злоупотребляет последними днями нахождения у власти. Шон Спайсер заявил, что Трамп вызовет на совещание представителей разведывательного сообщества чтобы понять – какими основаниями руководствовалась уходящая администрация, чтобы делать столь резкие движения перед самым своим уходом с постов.

Напомним, что ранее CNN назвал ответ Кремля, который отказался от высылки в ответ американских дипломатов, «оплеухой Обаме». «...Путин видимо Обаму за человека не считает – сетовал обозреватель CNN, - это удар по престижу Америки...».

По мнению израильского обозревателя Соломона Манна, Трамп винит Обаму в пренебрежении правилами этики и срывом договоренностей о мирной передаче власти, в ходе которых Трамп согласился не разворачивать уголовное дело Клинтон и не проводить широкомасштабных проверок деятельности демократов.
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