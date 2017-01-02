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Конгресс пригрозил Трампу «реакцией» за отмену санкций к России

Конгресс пригрозил Трампу «реакцией» за отмену санкций к России
С приближением 20 января, когда должна состояться инаугурация Дональда Трампа, все отчетливей становится понятно, что 45-ого президента США ожидает серьезное противостояние в рядах своей команды. После визита в Украину американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм публично заявили, что Трамп серьезно пожалеет, если решиться на отмену антироссийских санкций.

Маккейн и Грэм считают, что сейчас не стоит даже задумываться о пересмотре санкций, которые нужно продолжать усиливать. Позицию своих коллег по Конгрессу поддерживает представитель Демократической партии США Адам Шифф, который заявил, что обнародованный доклад спецслужб США свидетельствует о том, что Вашингтон сработал недостаточно, позволив Москве совершить ряд кибератак, что повлекло за собой искажение результатов выборов президента США. «В вопросе усиления санкций против России между республиканцами и демократами в Конгрессе нет никаких противоречий и разногласий», – отметил Адам Шифф.

Отметим, такая реакция конгрессменов появилась после того, как Дональд Трамп заявил, что обязательно пересмотрит все санкции нынешнего президента США Барака Обамы, которые он ввел относительно России.
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