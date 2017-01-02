Спайсер: Обама зря так сильно горячился

Санкции, введенные Бараком Обамой против России, были слишком масштабными, и действующий президент «слишком погорячился», когда их вводил.
Как сообщает replyua.net, об этом в интервью АВС заявил Шон Спайсер, будущий пресс-секретарь Дональда Трампа. По его словам, властям США не нужно было вводить антироссийские санкции в таком большом объеме. «У нас сейчас только один вопрос – почему такой объем санкций? Зачем администрация США приняла решение о закрытии двух резиденций и о выдворении из страны 35 дипломатов? Насколько такие действия пропорциональны тому, что произошло? Об этом стоит задуматься», заявил Спайсер. Также будущий пресс-секретарь отметил, что после возвращения из Нью-Йорка Дональд Трамп обязательно проведет переговоры с представителями разведки Соединенных Штатов.
Напомним, что ранее Трамп восхитился «ответными мерами со стороны РФ» и заявил, что его восхищают действия Путина, который не стал вводить санкции против США. Нужно отметить, что все дипломаты, выдворенные из США, вместе со своими семьями сегодня ночью вернулись в Москву на самолете, предназначенным для перелетов президента и членов руководства России.