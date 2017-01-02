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Трамп будет оправдываться все свое президентство – Эйдман

Трамп будет оправдываться все свое президентство – Эйдман
Российский социолог Игорь Эйдман в своей колонке для сайта «Обозреватель» прокомментировал недавнее заявление будущего американского президента Дональда Трампа о том, что причастным к хакерским атакам на сайт Демократической партии США в ходе предвыборной кампании может быть причастна вовсе не Россия а «кто-то еще», передает replyua.net. Эксперт иронически предположил, что инициаторами подобных действий могли стать поклонники его жены в Словении. Игорь Эйдман утверждает, что такими заявлениями республиканец преследует две цели: ему хочется защитить своих союзников в России, а также отгородиться полностью от подобной криминальной истории.

По мнению Эйдмана, на протяжении всего своего президентства Трамп должен будет оправдываться за совершение «первородного греха» - помощи Владимира Путина на выборах. И чем больше победитель выборов американского президента будет это делать, тем больше лжи будет в его заявлениях. Социолог выразил надежду, что президентство Трампа не будет продолжительным и его импичмент будет быстрым.

Напомним, что недавно Дональд Трамп достаточно положительно отозвался о главе Кремля, назвав его прагматичным политиком, который принимает правильные решения.
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