валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Трамп продолжает обострять отношения США с Китаем

Трамп продолжает обострять отношения США с Китаем
Reuters пишет, что Дональд Трамп в канун нового года успел сделать несколько громких заявлений, которые продолжают обострять отношения США с Китаем, - передает replyua.net.

В предновогодней поздравительной речи Трамп заявил, что он все еще не исключает возможность прямой встречи с президентом Тайваня Цай Ин-вэнем сразу после инаугурации 20 января, которая должна состояться в США в ходе его визита в Штаты. Также Трамп продолжает отрицать какую-либо причастность России к хакерским атакам на информационные ресурсы США в ходе президентских выборов, как и вмешательство Кремля в американскую избирательную кампанию.

Выступая перед журналистами в канун Нового года в своем личном особняке «Мар-а-Лаго», Трамп, на вопрос о том, состоится ли его встреча с главой Тайваня, ответил: «Посмотрим. Дальше будет видно». Ранее Трамп заявлял, что эта встреча обязательно состоится, «как только выпадет подходящая возможность после инаугурации». Президент Тайваня прибудет в США 7 января, а также 13 января. В то же время, Трамп подчеркнул, что не будет встречаться с какими-либо иностранными лидерами до тех пор, пока Барак Обама все еще находится при власти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки
31 дек 2016
9479

Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь

Олександр Коваленко у своєму особистому блозі на Фейсбук пояснює, чому безпрецедентний крок з видворенням тридцяти п’яти російських дипломатів не знайшов гідної відповіді в Російській Федерації, -

Последние новости

Муждабаев о том, чем месседж транслировал Пинчук в своей статье

Стрельба на новогодней вечеринке шокировала всю Бразилию

Один із кремлівських бранців підбив підсумки ще одного року в окупованому Криму

Муждабаєв: є дві України і варто визначитись - з якою ви

01.01.2017 теракт в ночном клубе в Стамбуле - фото

«Неадекватна поведінка США»: російська лібералка розкритикувала санкції проти Росії

Джемилев: судьба Крыма будет разрешена в этом году

Трамп продолжает обострять отношения США с Китаем

Китайский суд в первый день нового года отправил в тюрьму 67 человек

В Украине милицейская символика стала недействительной

Статья Пинчука - еще один индикатор для украинского общества - блогер

Посол України в США про статтю Пінчука: Акела промахнувся

Северная Корея готовится к новым запускам ракет и военным испытаниям

Е-декларирование в Украине: началась вторая волна оформления деклараций

Эрдоган сделал заявление в связи с терактом в новогоднюю ночь

Блогер: непопулярна думка з приводу стрілянини з нардепом Пашинським

Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями

Рабинович: з Путіна такий юрист, як з мене – прима-балерина

Муждабаев: я абсолютно точно уверен в том, кому это выгодно

Украинский актер, который называет российских коллег «гнидами», не против сыграть Путина или Януковича

 Новости за день