Трамп продолжает обострять отношения США с Китаем

Reuters пишет, что Дональд Трамп в канун нового года успел сделать несколько громких заявлений, которые продолжают обострять отношения США с Китаем, - передает replyua.net.
В предновогодней поздравительной речи Трамп заявил, что он все еще не исключает возможность прямой встречи с президентом Тайваня Цай Ин-вэнем сразу после инаугурации 20 января, которая должна состояться в США в ходе его визита в Штаты. Также Трамп продолжает отрицать какую-либо причастность России к хакерским атакам на информационные ресурсы США в ходе президентских выборов, как и вмешательство Кремля в американскую избирательную кампанию.
Выступая перед журналистами в канун Нового года в своем личном особняке «Мар-а-Лаго», Трамп, на вопрос о том, состоится ли его встреча с главой Тайваня, ответил: «Посмотрим. Дальше будет видно». Ранее Трамп заявлял, что эта встреча обязательно состоится, «как только выпадет подходящая возможность после инаугурации». Президент Тайваня прибудет в США 7 января, а также 13 января. В то же время, Трамп подчеркнул, что не будет встречаться с какими-либо иностранными лидерами до тех пор, пока Барак Обама все еще находится при власти.