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СпецтемаБлогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Саша Сотник: Обама рыдает. Унизили полностью...

Саша Сотник: Обама рыдает. Унизили полностью...
Известный российский оппозиционный журналист Саша Сотник на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новости российских СМИ, которые заявили, что отказ президента РФ Владимира Путина от контрмер стал унижением для президента США Барака Обамы.

Как и ожидалось, после заявлений Путина о том, что Москва не будет вводить зеркальные санкции, как ответ на новые санкции со стороны Вашингтона, российские СМИ, словно под копирку, начали оповещать о том, что президент США Барак Обама повергнут в шок из-за непредсказуемой и выдержанной реакции Владимира Путина. Заголовки российских таблоидов пестрят громкими названиями о том, «Москва проигнорировала Вашингтон», «Путин удивил весь мир азами дипломатии». Весь текст материалов сводится к тому, что президент России уже не воспринимает нынешнюю администрацию Белого дома, как действующую, и готов сотрудничать только с избранным президентом США Дональдом Трампом.

По мнению бывшей главы московского бюро CNN Джилл Догерти, реакция Путина, является «страшным оскорблением» для Обамы и его советников, поскольку Путин в дипломатической скрытой форме намекнул американцам на бессилие нынешнего президента США, с мнением которого Москва не будет считаться.
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