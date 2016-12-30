Манн: что изменится в мире после 20 января?

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет о том, каких изменений стоит ждать в мировой политике после 20 января, когда произойдет инаугурация Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Совершенно очевидно, что Трамп привнесет свежую волну в политику США, и она перестанет быть так примитивно социальной в мире, так же, как перестанет поддерживать социализм в самих Соединенных Штатах. Бредни о «великих ценностях демократии» и принуждении «защищать права человека во всем мире» отойдут на десятое место, уступив насущным интересам США по восстановлению разрушенной демократами экономики и восстановления здорового общества в стране». По мнению политического аналитика, все средства, которые до сих пор страна бездумно и щедро разбрасывала на социальные нужды мира, создавая вместо благ неимущим новых миллиардеров «благотворительности» вылезших из американских грантов и благотворительных фондов, теперь пойдут на укрепление мощи США и создание сильного и дружного проамериканского лагеря.
Манн пишет: «Усилия США внутри своей страны не должны оставить вакуума в мире, потому новая администрация будет передавать свое место в мире в «аренду» тем странам, которые станут лояльными США. Вполне естественно предположить, что на Ближнем Востоке такой страной станут Израиль и возможно Египет, на Дальнем Востоке - Австралия, Япония и Корея. В Азии приоритеты США, скорее всего, соединятся с Индией и отчасти с ТС (Россия-Казахстан), а в Европе становится очевидным, что США будут поддерживать Великобританию и Россию».
По мнению журналиста, Великобритания не случайно рассорилась с Израилем и усугубила свое голосование в ООН еще одной пощечиной – Тереза ер Мэй объявила, что она преднамеренно голосовала против Израиля. Он подчеркивает: «Британия хочет перехватить все арабские страны, поскольку ждать инвестиций в экономику после Brexit больше неоткуда. США не против этого потому, что связывать себя с мусульманскими странами они в течение всего срока Трампа вряд ли будут – это обуза, а вот подмигнуть Британии и настроить ее на эту волну – это было бы по-Трамповски».
Из-за этого, по мнению Манна, сразу же начнется противостояние с ЕС: США откажутся бесплатно защищать ЕС. Союзу предстоит увеличивать свои военные расходы и конкурировать с США честно, а не пользоваться тысячами послаблений и поблажек в отношении европейской экономики. Манн подчеркивает: «Китай превратится в основного соперника США и союзника ЕС, а справиться с ними без России не представится возможным. Потому вполне ясны реверансы, которые расточает России Трамп. Война – это лишние расходы, противостояние – лишние расходы, а значит, умиротворив Путина, Трамп получит колоссальную экономию и время для маневра. Санкции будут отменены, но США дали зеленый свет нефтепромыслам и добыче углеводородов – начнется нефтяная война с Саудитами, а значит, Россия недополучит снова денег от углеводородов. Однако играть на стороне Трампа выгодно, и я уверен, что Россия присоединится к сильному – тем самым Путин повысит свой статус в стране и сможет перестраивать хоть немного упадочную экономику России. Передав инициативу в войне с ИГИЛ России и Турции, Трамп освободится и от расходов по войне с террором – всю «грязную работу» за Америку сделают турки и русские, никогда не боявшиеся по локоть опустить руки в кровь. Хочу заметить, что только так и можно воевать с террором - иных средств нет и не будет».