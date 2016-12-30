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В Белом доме подтвердили возможность отмены Трампом санкций против России

В Белом доме подтвердили возможность отмены Трампом санкций против России
В интервью журналистам Reuters один из высокопоставленных чиновников в Белом доме заявил, что будущий американский президент Дональд Трамп, вполне вероятно, примет решение об отмене дополнительных антироссийских санкций, которые накануне ввел Барак Обама, сразу после вступления в должность, передает replyua.net. В свою очередь, по словам представителя администрации Обамы, нет никаких оснований утверждать, что Кремль не прибегнет к вмешательству в избирательный процесс в других странах.

«С нашей точки зрения, подобные шаги очень важны, так как российская сторона, видимо, останавливаться не намерена. Сейчас мы видим все признаки их дальнейшего вмешательства в демократический избирательный процесс остальных государств, в частности, наших союзников в Европе», - рассказал чиновник Белого дома.

Как уже сообщалось, вчера в Вашингтоне было принято решение выслать из Соединенных Штатов 35 сотрудников российской дипломатии. Кроме того, американские власти анонсировали закрытие двух жилых комплексов для сотрудников дипломатических ведомств штатов Нью-Йорк и Мэриленд. Российские дипломаты должны покинуть территорию США в течение 72 часов.
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