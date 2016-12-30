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Обама загоняет Трампа в угол, больше этому человеку никто не симпатизирует, - советник Трампа

Обама загоняет Трампа в угол, больше этому человеку никто не симпатизирует, - советник Трампа
Обама ввел новые санкции против России, однако они направлены не на то, чтобы как-то насолить российскому руководству – уходящий с должности президент пытается любыми способами загнать своего преемника в угол.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Вести, такое заявление прозвучало от Келлиэнн Конуэй, ближайшей помощницы Дональда Трампа. «Я вам так скажу – даже те, кто всегда симпатизировал именно Бараку Обаме, и это касается большинства вопросов, с которыми работал президент, говорят о том, что Обама ввел санкции, чтобы частично насолить и Трампу, загнать его в угол. Политика становится здесь мотивирующим фактором, и это очень печально. По нашему мнению, это нельзя назвать спокойной и плавной передачей власти в демократическом государстве», подчеркнула помощница будущего президента.

Напомним, что ранее Трамп прокомментировал санкции, которые Обама вводит против России, отметив, что американцам нужно задуматься о собственных жизнях и двигаться к тем вещам, которые намного лучше этого.
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