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Трамп назвал главные задачи и планы на посту президента США

Трамп назвал главные задачи и планы на посту президента США
Дональд Трамп озвучил лишь два приоритетных правила, которым будет следовать администрация США под его руководством, информирует replyua.net. На своей странице в Инстаграме будущий президент Соединенных Штатов опубликовал пост, где описал главные задачи в будущем.

«Моя администрация станет следовать только двум очень простым правилам. Мы считаем, что нужно покупать только американское и нанимать только американцев», написал республиканец. Напомним, что ранее Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о санкциях против РФ, которые вводятся из-за вмешательства в президентские выборы. Трамп подчеркнул, что американцам пора заняться собственными жизнями, намекая на то, что обсуждение или введение санкций против России для него не будет приоритетом, и он собирается сосредоточить внимание только на внутренних проблемах страны.

Нужно отметить, что многие эксперты склоняются к тому, что избранный президент США попытается отменить антироссийские санкции, однако сделать это будет непросто, поскольку Обама просчитает все ходы и усложнит процедуру отмены ограничений.
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