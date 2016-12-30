Трамп назвал главные задачи и планы на посту президента США

Дональд Трамп озвучил лишь два приоритетных правила, которым будет следовать администрация США под его руководством, информирует replyua.net. На своей странице в Инстаграме будущий президент Соединенных Штатов опубликовал пост, где описал главные задачи в будущем.
«Моя администрация станет следовать только двум очень простым правилам. Мы считаем, что нужно покупать только американское и нанимать только американцев», написал республиканец. Напомним, что ранее Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о санкциях против РФ, которые вводятся из-за вмешательства в президентские выборы. Трамп подчеркнул, что американцам пора заняться собственными жизнями, намекая на то, что обсуждение или введение санкций против России для него не будет приоритетом, и он собирается сосредоточить внимание только на внутренних проблемах страны.
Нужно отметить, что многие эксперты склоняются к тому, что избранный президент США попытается отменить антироссийские санкции, однако сделать это будет непросто, поскольку Обама просчитает все ходы и усложнит процедуру отмены ограничений.