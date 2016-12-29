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Эксперт: Обама не позволит Трампу снять санкции с России

Эксперт: Обама не позволит Трампу снять санкции с России
Барак Обама намеревается ввести новые антироссийские санкции из-за кибератак, а также он сделает все возможное для того, чтобы усложнить процедуру отмены этих ограничений. Как сообщает reoplyua.net, об этом Максим Яли, эксперт-международник, заявил в комментарии Обозревателю.

По его словам, действующий президент США перед своим уходом обязательно расширит антироссийские санкции, а также сделает так, чтобы их было невозможно отменить. «Если будут представлены доказательства кибератаки во время предвыборной гонки, санкции «проведут» через Конгресс, и процедура отмены будет крайне затруднительной для новой администрации США. Все указы и законы, проходящие через американский Конгресс, просто так никто не отменяет одним росчерком пера», подчеркнул Яли. Также международник добавил, что, если удастся собрать большую законодательную базу по этому инциденту, представителям Республиканской партии придется поддержать пакет новых санкций в любом случае.

«Кстати, не нужно никогда забывать о крыле ястребов, представляющих Республиканскую партию Соединенных Штатов», подчеркивает эксперт. Напомним, что появилась информация о том, что до конца этой недели власти США введут новые санкции против РФ из-за вмешательства в выборы президента.
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