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СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

СМИ сообщили о подготовке Белым домом новых санкций против России из-за кибератак

СМИ сообщили о подготовке Белым домом новых санкций против России из-за кибератак
Буквально в ближайшие дни может появиться информация, что Вашингтон вводит очередные антироссийские санкции. Как передает replyua.net, поводом для такого решения стало вмешательство Кремля в выборы американского президента через кибератаки. Информацию о таких планах Белого дома распространило авторитетное издание The Washington Post сославшись на данные высокопоставленного руководства США. При этом подчеркивается, что возможность введения соответствующих санкций против Москвы появилась благодаря вступившему в прошлом году закону. Благодаря ему глава Белого дома имеет право ответа на кибератаки, совершенные из других стран. Нынче в Вашингтоне активно работают над адаптацией данного закона к ситуации, когда в выборы лидера страны было осуществлено непосредственное вмешательство.

Недавно спецслужбами США было распространено утверждение, что инициатором хакерских атак на американские выборы является лично глава Кремля Владимир Путин. Нынешний президент США Барак Обама пообещал, что со стороны Вашингтона непременно будут приняты все необходимые меры в ответ на подобные действия.
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