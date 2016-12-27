Зміна курсу? Ердоган звинуватив США у підтримці ІД

Глава турецької держави Реджеп Таїп Ердоган у черговий раз шокував світову громадськість своєю несподіваною заявою, - про це інформує replyua.net, послуговуючись матеріалами «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, турецький президент заявив, що має незаперечні докази того, що антитерористична коаліція, яку Сполучені Штати створили для боротьби з угрупованням Ісламська держава, насправді здійснює підтримку терористів. За словами Ердогана, він володіє фотографіями та відеозаписами, на яких добре видно, що коаліція надає допомогу терористам.
Нагадаємо, починаючи з 2014 року, користуючись нестабільністю в регіоні, слабкістю іракського уряду та громадянською війною в Сирії, на Близькому Сході сформувалась терористична організація, яка називає себе Ісламською державою Іраку та Леванту. Наразі терористичне угрупування захопило низку населених пунктів на території Іраку та Сирії. Наприклад, серед найбільших міст, які й досі перебувають під контролем терористів, - іракське місто Мосул, операція зі звільнення якого проводилась з осені поточного року спільними силами антитерористичної коаліції та курдських військових формувань.