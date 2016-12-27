Джон Маккейн оценил возможность отмены Трампом антироссийских санкций

Представитель Республиканской партии в американском Сенате Джон Маккейн, возглавляющий комитет по вопросам вооружения, заявил, что сейчас все разговоры о том, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа санкции против России будут отменены или смягчены, являются преждевременными. Как передает replyua.net, подобное заявление Маккейна прозвучало в ходе его визита в Эстонию. Сенатор, в частности, заявил, что сейчас нет признаков готовности Трампа к отмене антироссийских санкций.
«До тех пор, пока президент России Владимир Путин продолжает оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, я уверен, что несмотря на то, кто будет президентом, у нас есть вера в то, во что верил Рейган – сила способна обеспечить мир», - заявил сенатор. Он добавил, что этот факт подтверждает присутствие американских военнослужащих в балтийских странах. Джон Маккейн уверен, что предотвращение российской агрессии является возможным только методом силы.
Напомним, что Вашингтон расширил перечень санкций против России в связи с политикой Кремля по отношению к Украине. К тому же, появилась информация о введении ограничений против работников «Темпбанка».