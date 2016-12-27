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Американист раскрыл значение скандального заявления Трампа о будущем ООН

Американист раскрыл значение скандального заявления Трампа о будущем ООН
По словам американиста, эксперта Института мировой политики Николая Белескова, недавно прозвучавшее заявление будущего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что ООН – это только клуб для хорошего времяпровождения, совершенно сопоставимо с официальной позицией Республиканской партии, передает replyua.net. В том числе, Белесков утверждает, что Вашингтон всегда амбивалентно относился к такой организации, как ООН. В то время, когда данная организация оказывала помощь США в достижении некоторых целей, они заявляли о ее поддержке. Но когда она ставала на пути США в беспрепятственной реализации своих внешнеполитических планов, то ООН попросту игнорировали.

Эксперт привел пример, когда администрация Джорджа Буша-младшего, не прислушавшись к рекомендации ООН, начала проведение военной операции на территории Ирака. Более того, члены Республиканской партии всегда скептически относились к деятельности организации, так как считают ООН инструментом, ограничивающим США. При этом, по утверждению Белескова, не стоит считать вопрос о сокращении Вашингтоном финансирования ООН полностью решенным.
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