Трамп: ООН – это клуб для приятного времяпрепровождения

Дональд Трамп, который станет президентом США 20 января, подверг резкой критике деятельность Организации объединенных наций, сообщает replyua.net. На своей странице в Твиттере миллиардер отметил, что ООН превратилась в клуб для приятного времяпрепровождения.
«Организация объединенных наций имеет огромный потенциал, однако сейчас она просто стала клубом, где люди собираются вместе и очень хорошо проводят время за разговорами. И констатировать это очень печально», отметил Трамп. Напомним, что несколько дней назад миллиардер заявил о том, что после его вступления в должность главы Соединенных Штатов Организацию объединенных наций ждут большие перемены. Более того, перемены ждут не только ООН.
Накануне Ньют Гингрич, доверенное лицо миллиардера, заявил о том, что после того, как Трамп станет президентом, он планирует отменить до 70 процентов указов, которые в свое время пописал Барак Обама. Также несколько часов назад Трамп отметил, что, если бы на выборах баллотировались он и Обама, то действующий президент потерпел бы поражение.