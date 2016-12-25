Советник Обамы считает Китай большей проблемой, чем Россию

Для Соединенных Штатов Америки Китай предоставляет гораздо большую опасность, чем Россия. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью телеканалу Al Jazeera озвучил Бен Родс, являющийся советником американского президента Барака Обамы по безопасности и стратегическим коммуникациям. По его словам, от Российской Федерации исходит сиюминутная угроза, способная нарушить международный порядок и стабильность в мире. Как известно, не один год Бен Родс оказывал достаточно большое влияние на внешнеполитический курс США, а также на то, каким образом ее будут воспринимать в обществе.
Отметим, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах предложить кандидатуру на должность руководителя национального торгового совета экономического эксперта Питера Наварро, который в значительной мере подвергает критике Китай. Он станет главой создаваемого в Белом доме совета. Помимо этого, на него планируют возложить обязанности ответственного за политику промышленности. В период предвыборной агитации Трампа ученый пополнял перечень его советников, и в то время претендент на самую высокую должность в США не поддерживал подписанную договоренность Китая и Мексики относительно торговли.