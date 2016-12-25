валюта
СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

Советник Обамы считает Китай большей проблемой, чем Россию

Советник Обамы считает Китай большей проблемой, чем Россию
Для Соединенных Штатов Америки Китай предоставляет гораздо большую опасность, чем Россия. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью телеканалу Al Jazeera озвучил Бен Родс, являющийся советником американского президента Барака Обамы по безопасности и стратегическим коммуникациям. По его словам, от Российской Федерации исходит сиюминутная угроза, способная нарушить международный порядок и стабильность в мире. Как известно, не один год Бен Родс оказывал достаточно большое влияние на внешнеполитический курс США, а также на то, каким образом ее будут воспринимать в обществе.

Отметим, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах предложить кандидатуру на должность руководителя национального торгового совета экономического эксперта Питера Наварро, который в значительной мере подвергает критике Китай. Он станет главой создаваемого в Белом доме совета. Помимо этого, на него планируют возложить обязанности ответственного за политику промышленности. В период предвыборной агитации Трампа ученый пополнял перечень его советников, и в то время претендент на самую высокую должность в США не поддерживал подписанную договоренность Китая и Мексики относительно торговли.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию
Важное за сутки
25 дек 2016
35975

В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

В 5.20 по московскому времени из Сочи вылетел пассажирский лайнер Ту-154, а в 5.40 он исчез с радаров, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. По предварительным данным, лайнер мог рухнуть в

24 дек 2016
11874

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

В эфире одного из российских телеканалов известный музыкант Борис Гребенщиков заявил, что не разделяет Россию и Украину на два народа. В то же время певец подчеркнул, что поссорить «единый народ»

25 дек 2016
8190

Стали известны имена некоторых пассажиров Ту-154, разбившегося возле Сочи

Фрагменты лайнера, летевшего из Сочи в сирийскую Латакию, найдены недалеко от побережья Сочи, сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники. На борту самолета, исчезнувшего с радаров в 5.40

Последние новости

Ганапольский: цели Кремля до сих пор непонятны

Блогер обратился к россиянам: Россия устроила ад на Земле, по этому – все возмущения в Кремль

Ученые рассказали о необычной причине, влияющей на снижение иммунитета

Трамп анонсировал закрытие своего благотворительного фонда

Парасюк предложил отменить майские праздники и сделать выходными религиозные праздники

Советник Обамы считает Китай большей проблемой, чем Россию

В МИД РФ дали жесткий ответ США по санкциям

Эксперт озвучил глобальную проблему, которая ожидает Путина

К новому проекту Савченко причастна «рука Кремля»

Ученые зафиксировали рекордное потепление на Северном полюсе

На Закарпатье растет всплеск слухов об автономии

Трамп: после антиизраильской резолюции достижение мира станет сложным

Россия тайно провела испытания нового космического оружия, несущего угрозу всему миру

Стали известны имена некоторых пассажиров Ту-154, разбившегося возле Сочи

Польские власти выступили с громким обвинением РФ по поводу катастрофы с Качинским

Падение Ту-154 в Сочи: на борту находились известные россияне

Украина способна ускорить уход войск Путина с Донбасса – журналист

Украина осуществила только четвертую часть гарантий по СА с ЕС

Ту-154, летевший в Сирию, разбился возле Сочи

Боровой: у Израиля были времена и похуже

 Новости за день