Госдеп США предупреждает о терактах по всему миру на Рождество

Госдепартамент Соединенных Штатов обнародовал предупреждение о высокой вероятности крупных терактов во многих государствах на рождественских каникулах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, 23 декабря власти Соединенных Штатов предупредили всех граждан о возможной опасности. В сообщении говорится о том, что террористические атаки могут быть совершены в США, а также за рубежом, в том числе в Иордании и Египте. По словам представителей Госдепа, боевики нацелены только на жителей западных государств. К заявлениям Госдепа также присоединились представители ФБР. Они попросили граждан быть более бдительными в общественных местах и в местах большого скопления людей во время празднования Рождества.
По мнению руководства Федерального бюро расследований, боевики могут планировать террористические атаки на церкви, однако о прямой угрозе речи пока не идет. Напомним, что на протяжении последнего года в Европе было совершено несколько крупных терактов. Больше всего жертв терактов было во Франции, Германии и Бельгии.