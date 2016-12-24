В бюджете США на 2017 год предусмотрено ограничение военного сотрудничества США и РФ

В подписанном американским президентом Бараком Обамой военном бюджете на 2017 год есть пункт, согласно которому предполагается ограничить военное сотрудничества Пентагона и Кремля, передает replyua.net. В документе, который ранее уже стал доступным на сайте американского Конгресса, средства, предоставляемые американскому оборонному ведомству, Пентагон не может использовать для развития сотрудничества с Россией в военной сфере. Кроме всего прочего, в военном финансовом документе предусмотрено, что данное решение может быть подвергнуто изменению согласно решению главы оборонного ведомства или госсекретаря, и которое после этого планируют направить на рассмотрение соответствующих комитетов Конгресса.
Среди назывных условий для снятия с Кремля санкций в Белом доме назвали вывод всех российских войск с украинской территории, а также прекращение Россией всех оккупационных действий, которые могут стать угрозой для национального суверенитета и целостности украинского государства и стран, являющихся членами НАТО. Кроме того, в документе присутствует четкое требование к Кремлю соблюдения минских договоренностей, согласно которым на оккупированных территориях Донбасса должен прекратиться огонь.