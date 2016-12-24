Трамп восторженно прокомментировал поздравительное письмо Путина

Будущий президент США Дональд Трамп с чувством восторга прокомментировал поздравительное письмо российского лидера Владимира Путина, в котором тот подчеркнул на необходимости двустороннего сотрудничества на совершенно новом уровне, передает replyua.net. Отмечается, что письмо, на котором стоит дата 15 декабря, команда Трампа получила вчера после завершения итоговой пресс-конференции главы Кремля.
По информации «Радио Свобода», в своем письме Путин выразил надежду на «конструктивные и прагматичные» действия Дональда Трампа, благодаря чему удастся наладить отношения Кремля и Белого дома. Кроме того, российский президент заявил, что со стороны российской и американской стороны будут предприняты важные меры, которые помогут восстановить рамки двухстороннего партнерства на международной арене на совершенно новом уровне. В ответ на полученное письмо Трамп сообщил, что Путин «очень правильно» мыслит и выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся реализовать все планы в действительности и странам не придется придерживаться другого пути.
К тому же, победитель президентских выборов в США положительно оценил слова Путина относительно проигрыша Хиллари Клинтон.