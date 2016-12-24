Трамп высоко оценил поздравительное сообщение Путина

Дональд Трамп обнародовал послание президента РФ, в котором говорится о том, что Россия призывает США к двустороннему сотрудничеству на новом уровне, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода. Как отметили в команде Трампа, письмо от Путина было получено 23 декабря, через некоторое время после пресс-конференции российского президента.
Глава РФ отправил послание 15 декабря, и отметил в нем, что в РФ надеются на конструктивный и прагматичный подход Трампа в том, что касается улучшения отношений с Россией. Трамп, в свою очередь, заявил, что «мысли Путина очень правильные». «Я надеюсь, что США и Россия смогут воплотить такие пожелания в жизнь, и мы просто не должны пойти каким-то другим путем», подчеркнул избранный президент Соединенных Штатов.
Вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский президент отправил своему будущему коллеге в США поздравительное послание, в котором также выразил надежду на нормализацию отношений между двумя государствами.