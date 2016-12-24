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Барак Обама подписал оборонный бюджет США, в котором увеличивается помощь Украине

Барак Обама подписал оборонный бюджет США, в котором увеличивается помощь Украине
В пресс-службе украинского посольства в Соединенных Штатах Америки на своей странице в Facebook проинформировали, что Барак Обама поставил свою подпись под бюджетом на 2017 год, в соответствии с которым для Украины увеличивается сумма военной помощи трехсот пятидесяти миллионов долларов, передает replyua.net. Таким образом, сообщили в дипломатическом ведомстве, по сравнении с прошлым годом она будет увеличена на 50 миллионов долларов по сравнению с годом ранее.


Кроме того, посольство Украины в США рассказали, что уже утвержденным документом предполагается финансирование военной помощи, в том числе летальных оборонных видов вооружения. Расширенный список также предполагает предоставление средств и техподдержки, что поможет разработать полноценную систему контроля приграничных регионов Украины. Американская сторона, к тому же, предусмотрела расширенную помощь для подготовки штабных руководителей ВСУ.

Тем временем, в администрации главы украинского государства Петра Порошенко ранее выразили надежду на то, что при президентстве Трампа Киев получит от Вашингтона долгожданное летальное оружие.

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