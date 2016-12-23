Вашингтон ответил на заявление Путина о самой сильной в мире армии

Армия США на сегодняшний день не только самая сильная во всем мире, но и в истории. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от представителя американского Госдепартамента Джона Кирби в ответ на заявление главы Кремля о том, что российская армия превосходит любого возможного агрессора. Кроме того, американский чиновник подчеркнул, что за всю историю мира армия ни одной страны не имела такие огромные ресурсы и возможности, как американская армия сейчас. Джон Кирби уверен, что в профессионализме и возможностях американской армии сомневаться не стоит.
Напомним, что на днях избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что необходимо расширять возможности Вашингтона в ядерной сфере. Представители Трампа отметили, что, таким образом, будущий глава Белого дома хочет, чтобы возможность использования ядерного оружия не предоставлялась террористическим группам и странам, известным своей нестабильностью. Отмечается, что Трамп стремился акцентировать внимание на том, что сейчас больше всего ядерное оружие распространяется у боевиков террористических формирований, а также у режимов, характеризующихся своей нестабильностью.