В команде Трампа дали новый комментарий относительно его заявления по ядерному оружию

Сделав заявление о потребности расширения возможностей Соединенных Штатов Америки в области ядерного оружия, будущий глава Белого дома Дональд Трамп подразумевал, что Вашингтон должен сделать все, чтобы нестабильные страны и террористические группировки не могли пользоваться ядерным оружием. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от представителя Трампа Джейсона Миллера. Он отметил, что целю Дональда Трампа было акцентирование внимания на то, что нынче распространение ядерного оружия особенно массовое у представителей террористических групп, а еще у «нестабильных режимов и режимов-изгоев».
Отметим, что руководитель международного комитета Совфеда России Константин Косачев прокомментировал заявление избранного американского лидера. С его слов, перспектива расширения американского ядерного потенциала способна поломать действующую нынче систему соглашений между СШ и РФ в этой отрасли. При этом чиновник подчеркнул, что информация о перспективе расширения ядерных возможностей США размещена на странице Трампа в Twitter, и в нем не содержатся какие-либо подробности. В связи с этим, по утверждению Косачева, реакция на подобное заявление является преждевременной.