Ученые: из-за контактов с людьми дельфины погибают

Общение дельфинов с людьми очень часто приводит к гибели этих животных. Как информирует replyua.net, такое открытие сделали специалисты из Соединенных Штатов, и свой доклад они опубликовали в издании Royal Society Open Science.
По словам ученых, их исследование заняло 45 лет, и на протяжении этого времени они наблюдали за дельфинами, которые обитают в лагуне Сарасота-Беи, которая находится во Флориде. Ученые отметили, что в этом районе США активно развивается туризм последние двадцать лет, и за это время количество контактов между людьми и дельфинами увеличилось в несколько раз, однако не пошло животным на пользу. Туристы кормят дельфинов, и животные практически перестали бояться людей. Очень часто животные попадают под винты лодок, попадаются на рыболовные крючки.
Поведение дельфинов меняется – если раньше они были позитивно настроены к людям, то теперь начинают вести себя агрессивно, требуя пищу. За двадцать лет в лагуне пострадали 75 животных, и из наиболее частых причин смерти ученые называют еду, которую предлагают туристы. Большинству из пострадавших дельфинов была оказана медицинская помощь – без нее животные погибнут.