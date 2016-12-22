валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Ученые: из-за контактов с людьми дельфины погибают

Ученые: из-за контактов с людьми дельфины погибают
Общение дельфинов с людьми очень часто приводит к гибели этих животных. Как информирует replyua.net, такое открытие сделали специалисты из Соединенных Штатов, и свой доклад они опубликовали в издании Royal Society Open Science.

По словам ученых, их исследование заняло 45 лет, и на протяжении этого времени они наблюдали за дельфинами, которые обитают в лагуне Сарасота-Беи, которая находится во Флориде. Ученые отметили, что в этом районе США активно развивается туризм последние двадцать лет, и за это время количество контактов между людьми и дельфинами увеличилось в несколько раз, однако не пошло животным на пользу. Туристы кормят дельфинов, и животные практически перестали бояться людей. Очень часто животные попадают под винты лодок, попадаются на рыболовные крючки.

Поведение дельфинов меняется – если раньше они были позитивно настроены к людям, то теперь начинают вести себя агрессивно, требуя пищу. За двадцать лет в лагуне пострадали 75 животных, и из наиболее частых причин смерти ученые называют еду, которую предлагают туристы. Большинству из пострадавших дельфинов была оказана медицинская помощь – без нее животные погибнут.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день