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США начнет производство беспилотных субмарин

США начнет производство беспилотных субмарин
По информации Washington Post, Министерство обороны США займется разработкой и выпуском беспилотных подлодок для нужд американских ВМС. Финансирование проекта составит три миллиарда долларов.

Идея выпуска беспилотных субмарин продиктована успешным применением воздушных беспилотников в современной наземной войне. На данный момент инженеры работают над усовершенствованием технологий, которые облегчили бы управление автономными субмаринами под водой. Из основных сложностей – подводное давление и ограничения в передаче командных сигналов. Поэтому, исследователи нацелены создание подлодок, которые бы могли курсировать в заданном направлении без дистанционного управления. «Главная цель ученых – создание автономных подлодок, которые будут функционировать под водой по несколько месяцев, а то и лет», - сообщает издание, ссылаясь на источники в американском военном ведомстве. Пока субмарины автономно находятся под водой до недели.

Проект создания беспилотных субмарин является одним из элементов международной гонки вооружения. По информации Washington Рost, Пентагон путем создания автономных подводных систем стремится одержать преимущество над Россией и Китаем, которые также активно инвестируют в развитие своих подводных флотов.
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