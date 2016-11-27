Трамп: кубинцы получили долгожданную свободу

Кубинское общество станет более свободным после смерти вождя Кубы Фиделя Кастро. Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники, такое заявление прозвучало от избранного президента США Дональда Трампа.
В своих оценках деятельности покойного Кастро миллиардер был очень осторожным и лишь отметил, что кубинский лидер был довольно жестким диктатором, политика которого привела к репрессиям народа на протяжении нескольких десятилетий. «Куба останется тоталитарным островным государством после смерти Фиделя Кастро, но день его смерти может ознаменовать отход от всех предыдущих ужасов. Кубинский народ, который очень замечательный, может освободиться, и у него появится больше свободы. Кубинцы заслуживают этого», подчеркнул Дональд Трамп.
По его словам, в свою очередь, он вместе с новой администрацией США сделает все возможное, чтобы дать такие гарантии кубинскому народу. Нужно отметить, что во время предвыборной гонки миллиардер критиковал действия кубинского руководства и говорил, что продолжит процесс, начатый Бараком Обамой. Речь идет о восстановлении отношений между Кубой и Соединенными Штатами.