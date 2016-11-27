валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Трамп: кубинцы получили долгожданную свободу

Трамп: кубинцы получили долгожданную свободу
Кубинское общество станет более свободным после смерти вождя Кубы Фиделя Кастро. Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники, такое заявление прозвучало от избранного президента США Дональда Трампа.

В своих оценках деятельности покойного Кастро миллиардер был очень осторожным и лишь отметил, что кубинский лидер был довольно жестким диктатором, политика которого привела к репрессиям народа на протяжении нескольких десятилетий. «Куба останется тоталитарным островным государством после смерти Фиделя Кастро, но день его смерти может ознаменовать отход от всех предыдущих ужасов. Кубинский народ, который очень замечательный, может освободиться, и у него появится больше свободы. Кубинцы заслуживают этого», подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, в свою очередь, он вместе с новой администрацией США сделает все возможное, чтобы дать такие гарантии кубинскому народу. Нужно отметить, что во время предвыборной гонки миллиардер критиковал действия кубинского руководства и говорил, что продолжит процесс, начатый Бараком Обамой. Речь идет о восстановлении отношений между Кубой и Соединенными Штатами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
26 ноя 2016
7221

Железная дорога в обход Украины начнет работать летом 2017 года

Интерфакс-Россия сообщает, что железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымским полуостровом появится уже летом следующего года – такое заявление сегодня сделал заместитель Министра обороны


Последние новости

Дипломат: решение по безвизу будет озвучено уже через две недели

В ВСУ прошли испытания новых парашютных систем

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Вятрович: В нынешней истории Янукович оказался намного слабее Сталина

Политолог: реальность такова, что не предоставление безвиза – не единственный сюрприз для Украины

Политолог назвал причины, по которым Путин решил возвратить Януковича

Трамп: кубинцы получили долгожданную свободу

Ученые нашли связь между религиозностью человека и бактериями

Трамп сделает Америку сияющей: мечети США получили письма с угрозами

Общественный деятель: Было плохо. А впереди – безысходность

Как изменилась Украина за три года после Майдана – мнение эксперта

Аслунд: можно попрощаться с траншами от МВФ

В Украине на 64% выросло потребление сжиженного газа

Составлен рейтинг самых продаваемых товаров в «черную пятницу»

Премьер Канады похвастался, что гордится тем, что его отец называл Кастро своим другом

Власти РФ сократят бюджет Севастополя

Новости АТО: за сутки 37 обстрелов по украинским военным

Астролог рассказал о «неожиданном» гороскопе Трампа

Рыбачук: тема безвиза обмусолена, но нужно отметить еще кое-что

Тука не считает возможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет

 Новости за день