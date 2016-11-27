Трамп сделает Америку сияющей: мечети США получили письма с угрозами

Предвыборные высказывание новоизбранного президента США Дональда Трампа начали откликаться негативными последствиями в США. Полиция уже заявила о том, что в США зафиксированы первые «инциденты, связанные с разжиганием ненависти». Такие заявления вызваны тем, что мечети, находящиеся в США, начали получать письма с угрозами, якобы от команды Дональда Трампа.
В совете по американо-исламским отношениям рассказали, что первые письма с угрозами появились в штате Калифорния. В письмах вместо адресанта указано «детям сатаны» от «американцев за светлое будущее». «В стране появился новый президент, который выполнит грязную работу и очистит великую Америку от грязных дел, прославит нашу страну, вернет ей былую славу и сделает ее сияющей», – говорится в тексте письма. Также в послании отмечается, что мусульманам нужно готовиться к настоящему геноциду или же убираться с Америки.
Представители совета по американо-исламским отношениям уже обвинили республиканца Дональда Трампа в «неоправданной игре с огнем», когда он, будучи кандидатом в президенты США, позволили себе «безответственные и агрессивные высказывания», которые могут привести к кровопролитию. Трампу стоит одуматься и подтвердить свою последнюю речь, в которой он заявил, что будет президентом для всех жителей США, а не только для тех, кто его поддержал.