Астролог рассказал о «неожиданном» гороскопе Трампа

Избранный президент США родился под знаком Близнецы, и людям, рожденным в июне, свойственна непредсказуемость, однако Дональд Трамп «непредсказуем вдвойне».
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Игорь Мехеда, известный маг ведической традиции. По его словам, Трамп родился 14 июня, и Близнецы – это самый любопытный знак Зодиака, который перерабатывает массу информации. «Большинство Близнецов чаще всего становятся телеведущими, журналистами, политическими экспертами, исследователями, путешественниками и финансовыми аналитиками. Каждого человека, родившегося под знаком Близнецы, всегда притягивают дела, которые могут быть связаны с торговлей, агитацией и творчеством», отмечает Мехеда.
По мнению эксперта, сейчас речь пойдет о двойной непредсказуемости, поскольку не только новый президент США, но и сами Соединенные Штаты находятся под знаком Близнецы. «Большинство экспертов не берутся делать прогнозы, и понятно, почему они так осторожны. Мы говорим о двойной неожиданности и непредсказуемости, и такое сочетание чревато самыми неожиданными событиями», подчеркивает эксперт.