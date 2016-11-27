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Эксперт: это начинает сбываться

Эксперт: это начинает сбываться
Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить.

Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет эксперт-международник Максим Яли. По его словам, в США начинается процедура по пересчету голосов, и штаб Клинтон уже официально заявил о том, что будет участвовать в этом процессе. «Речь идет пока лишь об одном американском штате, а всего их три – результаты в этих штатах заставили усомниться ученых. Сейчас пересчет голосов начинается в Висконсине», пишет эксперт. По его словам, демократы выбрали очень умную и хитрую тактику, чтобы не испортить отношения с представителями Республиканской партии.

«Может быть, пересчет голосов и не изменит результаты выборов, однако вызовет много шума в обществе и прессе, где идет разделение, и миллионы людей не рады победе Трампа. Чтобы президентом был не Трамп, а Клинтон, придется пересчитать голоса не только в одном Висконсине, но и в Филадельфии и Мичигане, где у кандидатов минимальные разрывы по голосам», отмечает Яли. По его мнению, Клинтон вполне может набрать 270 голосов выборщиков.
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