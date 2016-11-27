Обама просил Клинтон признать поражение еще в день выборов, - СМИ

Американские СМИ сообщают о том, что Барак Обама общался с Хиллари Клинтон в ночь с 8 на 9 ноября и призывал демократку признать поражение, информирует replyua.net.
Как стало известно, об этом говорится в книге о выборах в президенты США в 2016 году, которая скоро появится в продаже. Авторами этого материала стали Джонатан Аллен и Эми Парнс, корреспондент от издания в Белом доме. По их словам, Обама проводил беседу с Клинтон и требовал, чтобы она признала поражение сразу после того, как были объявлены предварительные результаты выборов. Демократка прислушалась к совету действующего президента и позвонила через несколько часов Дональду Трампу, хотя такое решение далось ей нелегко – Клинтон даже не смогла выступить перед своими сторонниками.
Напомним, что сейчас появились все предпосылки для того, чтобы Клинтон потребовала пересчета голосов, но сама демократка отказывается от этого, понимая, что, скорее всего, уже не сможет изменить ситуацию. Нужно отметить, что Клинтон позвонила Трампу лишь после того, как Джон Подеста объявил сторонникам о том, что победу на выборах одержал Дональд Трамп.