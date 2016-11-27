Трамп о пересчете голосов: это уже мошенничество

Дональд Трамп возмущен требованием представителей «Партии зеленых», которые добиваются пересчета голосов в Висконсине. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, избранный президент США назвал происходящее «мошенничеством». По словам миллиардера, он не понимает поступка Джилл Стайн, баллотировавшейся от «Партии зеленых».
Трамп отметил, что этому кандидату должно быть все равно, потому как в любом случае она бы не победила на выборах. Трамп подверг критике действия Стайн и подчеркнул, что даже Хиллари Клинтон, имевшая все шансы на победу, не стала добиваться пересчета голосов в некоторых штатах, как на том настаивали юристы. «На этих выборах проигравший уже признал своей поражение, поэтому действия Партии зеленых – мошенничество. Нужно соблюдать правила и принимать результаты, а не препятствовать и бросать вызовы», заявил новый президент США.
По его мнению, Стайн требует пересчитать голоса только с одной целью – чтобы заполнить казну деньгами. Однако этот кандидат получила меньше одного процента голосов избирателей.