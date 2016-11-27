Трамп сделал заявление в связи со смертью Фиделя Кастро

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, в субботу новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи со смертью кубинского диктатора Фиделя Кастро. Он заявил, что, как только он вступит в должность, для его администрация «сделает все возможное» для развития свободы на Кубе и обеспечения процветания кубинского народа после смерти диктатора.
СМИ пишет, что первая реакция Трампа на смерть Фиделя оказалась уклончивой – он не стал делать категоричных заявлений в отношении того, что собирается сделать, как и оценивать предыдущие шаги, сделанные Бараком Обамой в отношении Кубы. Как сообщалось ранее, Обама сделал много для возобновления торговли и авиационного сообщения между странами, снял ограничения, наложенные на финансовые транзакции, а также заявил, что пора совершить прорыв в дипломатических отношениях США и Кубы, сняв торговое эмбарго.
Трамп отметил: «Несмотря на то, что Куба все еще остается тоталитарным государством, я надеюсь, что она откажется от ужасов и устремится к новому будущему, в котором кубинский народ будет жить счастливо и свободно».