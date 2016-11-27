валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Трамп сделал заявление в связи со смертью Фиделя Кастро

Трамп сделал заявление в связи со смертью Фиделя Кастро
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, в субботу новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи со смертью кубинского диктатора Фиделя Кастро. Он заявил, что, как только он вступит в должность, для его администрация «сделает все возможное» для развития свободы на Кубе и обеспечения процветания кубинского народа после смерти диктатора.

СМИ пишет, что первая реакция Трампа на смерть Фиделя оказалась уклончивой – он не стал делать категоричных заявлений в отношении того, что собирается сделать, как и оценивать предыдущие шаги, сделанные Бараком Обамой в отношении Кубы. Как сообщалось ранее, Обама сделал много для возобновления торговли и авиационного сообщения между странами, снял ограничения, наложенные на финансовые транзакции, а также заявил, что пора совершить прорыв в дипломатических отношениях США и Кубы, сняв торговое эмбарго.

Трамп отметил: «Несмотря на то, что Куба все еще остается тоталитарным государством, я надеюсь, что она откажется от ужасов и устремится к новому будущему, в котором кубинский народ будет жить счастливо и свободно».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шушкевич о том, кто развалил Советский Союз
Важное за сутки
26 ноя 2016
6681

На Одещині бульдозером знищили виноградник французького бізнесмена

В Одеській області невідомі за допомогою бульдозера нанесли серйозні збитки виноградникам виробника з Франції Крістофа Лакарєна, який займається виготовленням вина у Шабо. Про це повідомляє видання


Последние новости

Додон сделал заявление в отношении ассоциации Молдовы с Европейским Союзом

Иран опроверг очередную ложь российской пропаганды

Трамп сделал заявление в связи со смертью Фиделя Кастро

Jaguar будет производить новые электрические кроссоверы в Великобритании

Манн объяснил, почему в Китае крайне недовольны Индией

Танці на кістках: у Москві назвали Голодомор «міфом»

Путин и Эрдоган обсудили политику в отношении Сирии

Злидні і неволя: західні журналісти підбили підсумки правління Кастро

Смерть Фиделя Кастро сильно повлияет на отношения Кубы и США

МИД Турции прокомментировало визит турецкой делегации в Крым

Трамп и Клинтон отреагировали на решение о пересчете голосов

Мощное землетрясение в Китае привело к гибели людей

В Украине резко сократят ставки судебного сбора

1616 жителей Хайфы остались без крова, пожар в Израиле фоторепортаж

Россия развернет в Крыму комплексы космического контроля

Проблеми Росії в Сирії наростають - блогер

Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко

Терпець урвався: Меркель заявила, що депортує 100 тисяч мігрантів

Трамп у притаманній йому манері прокоментував смерть Кастро

Боевой корабль РФ оказал помощь украинскому судну в Средиземном море (ВИДЕО)

 Новости за день