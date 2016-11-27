Смерть Фиделя Кастро сильно повлияет на отношения Кубы и США

Информационное агентство Reuters сообщает, что смерть кубинского диктатора может сильно отразится на отношениях Кубы и США, в частности – дать Раулю Кастро больше пространства для проведения экономических реформ и либерализации, однако при этом многое зависит от Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Рауль провел несколько реформ, однако в течение последнего года их темпы замедлились, во многом из-за предвыборных заявлений Трампа. В день оглашения результатов президентских выборов в США на Кубе были проведены учения по противостоянию агрессии и военному вторжению. Экономисты и политологи объясняют медленные темпы реформ влиянием на Рауля «старой гвардии» и недоверием к Вашингтону, потепление отношений с которым происходило очень медленно. В марте Кубу посетил президент США Барак Обама. Два года назад перспективы «потепления» отношений между США и Кубой выглядели куда более радужно: Рауль заявил, что возобновит коммерческое авиасообщение между странами, денежные переводы в долларе США, а также сделает Кубу вновь доступной для американских туристов.
Если Трамп продолжит политику США в отношении Кубы, начатую Обамой, то отношения между странами могут быстро возобновиться. Однако многие опасаются, что Трамп воспользуется смертью Фиделя, чтобы добиться формирования на Кубе нового, некоммунистического правительства.