Экономическая стратегия Дональда Трампа ошибочна - эксперты

Американское издание «Project Syndicate» пишет, что экономическая стратегия Дональда Трампа во многом является ошибочной, поскольку способна сильно ослабить американскую экономику, - передает replyua.net.
Трамп заявлял, что намерен ускорить экономический рост штатов за счет дефицитного бюджетного финансирования. Однако стоит учесть, что речь идет о стране с хроническим дефицитом сбережений, поэтому такая политика может привести к росту дефицита торгового бюджета, который уже и так намного больше нормы. Эксперты объясняют, что действия Трампа только усугубят давно существующую проблему США – страна станет еще более зависимой от накоплений в иностранной валюте.
Эксперты подчеркивают, что в условиях недостатка сбережений и желания экономического роста, Соединенные Штаты Америки должны компенсировать дефицит накоплений за счет внешних источников, и единственный путь для осуществления этого – это отрицательное сальдо текущего платежного и торгового баланса. Еще больше ситуацию усугубит обещанный Трампом протекционизм. Если США в таких условиях еще и откажутся от торговли с Китаем и Мексикой, торговый дефицит просто перераспределится на другие страны, в результате чего придется повысить налогообложение, что тяжким бременем ляжет на плечи американцев.