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Выборы в США: в одном штате пересчитают голоса

Выборы в США: в одном штате пересчитают голоса
Американские СМИ пишут, что власти Висконсина заявили о своем согласии провести пересчет голосов в связи с требованием кандидата в президенты США от Партии зеленых.

Replyua.net передает, что причиной пересчета голосов стало требование Джилл Штейн. Она заявила, что требует пересчета голосов в Висконсине, а это означает, что вручную будут пересмотрены более чем 3 миллиона бюллетеней. Власти штата подтвердили свою готовность провести пересчет голосов, как только Штейн заплатит предусмотренную законом компенсацию избирательной комиссии. Предварительно известно, что процедура пересчета голосов должна начаться на следующей неделе. Сумма компенсации составляет 1,1 миллиона долларов.

Процесс пересчета голосов должен завершиться до тринадцатого декабря, что заставит сотрудников избирательных участков работать по выходным и в нерабочее время. Также Штейн заявила, что она располагает пятью миллионами долларов, что позволит ей добиваться пересчета голосов в еще двух ключевых штатах – Мичигане и Пенсильвании. Политик заявила, что намерена собрать еще два миллиона долларов за счет спонсоров, чтобы покрыть все судебные издержки и затраты. Штейн подчеркнула, что она требует пересчета голосов для того, чтобы проверить целостность избирательной системы США, а не отмены победы Трампа на выборах – несмотря на то, что легитимность выборов уже подтвердили наблюдатели трех государств, а на избирательных участках не были зафиксированы какие-либо фальсификации или ошибки.
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