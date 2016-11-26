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«Черная пятница» в США: есть данные о погибших

«Черная пятница» в США: есть данные о погибших
В «черную пятницу», которая традиционно устраивается в США в конце декабря, произошло несколько инцидентов со стрельбой, также поступают данные о погибших, сообщает replyua.net со ссылкой на Daily News.

«Черная пятница» закончилась в Соединенных Штатах стрельбой, в результате которой погибли, как минимум, два человека. Источник отмечает, что сразу в нескольких штатах были зафиксированы беспорядки с применением огнестрельного оружия. Также сообщается о четырех американцах, получивших ранения. За прошедшие сутки полицейские зафиксировали беспорядки в Неваде, Нью-Джерси и Теннесси. В Нью-Джерси, рядом с одним из крупнейших универмагов, неизвестные застрелили одного человека, еще один покупатель был ранен.

В Неваде двое мужчин не поделили парковочное место возле магазина, где проходила распродажа. Один из мужчин достал пистолет и застрелил другого мужчину, который не хотел убирать свое авто с парковочного места. В одном из гипермаркетов Теннесси произошла стрельба прямо в торговом зале – покупатели не поделили товар. В этом же штате неизвестные стреляли в мужчину вблизи одного из торговых центров Мемфиса. Погибших и получивших травмы из-за давки в магазинах вчера не было.
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