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Манн: дело сделано, пора смириться

Манн: дело сделано, пора смириться
В США никак не могут смириться с результатами президентских выборов и ищут зацепки, чтобы пересмотреть итоги голосования. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.

По словам израильского эксперта, сначала социалисты рассчитывали на выборщиков, которые могут изменить свое решение, но этого не произошло, и сейчас заговорили о том, чтобы пересчитать голоса – вдруг, где-то произошла серьезная ошибка? «Потом посыпались проклятья в адрес тех, кто придумал систему голосования в США, и некоторые граждане даже истерили по поводу «неправильной Конституции», где написана глупая система, из-за которой Хиллари проиграла. Если бы результат был обратным, американцы стали бы прославлять Отцов-основателей», отмечает Манн.

По его словам, дело уже сделано, и даже сама Клинтон не будет требовать пересчета голосов, и это только по одной причине – Трамп отказался от своего заявления об уголовном преследовании демократки. «Трамп сказал, что не посадит Хиллари в тюрьму, и этими словами он расчистил дорогу в Белый дом. Клинтоны не станут вызывать на себя огонь, ведь они могут оказаться в тюрьме», уверен эксперт.
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