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Эксперт: Трамп будет предпринимать самые необычные шаги

Эксперт: Трамп будет предпринимать самые необычные шаги
После выборов в США Дональд Трамп удивил многих адекватными и последовательными действиями, и на посту президента он будет совершать много неожиданных, но нужных шагов, и Трамп станет отличным президентом для своего народа. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире Обозревателя рассказал Джейсон Смарт, директор организации «For a free Ukraine».

По его словам, Трамп приходит к власти на фоне всеобщего возмущения, и только ему стало понятно, что американцы хотят чего-то другого. «Американцам нужно что-то более яркое, а не то, что было при Обаме. Первые шаги Трампа очень интересные, и в них не было ни странностей, ни радикализма, ни чего-то ужасного. Люди ждали противоположного. И можно говорить о том, что миллиардер станет хорошим президентом», считает Смарт.

По словам эксперта, о шагах Трампа можно будет говорить, когда сформируют новую администрацию, но Трамп уже заявил о реформах, а те люди, которым предложено с ним работать – вполне адекватные, профессиональные и опытные. «К 20 января мы увидим, что будет, ведь Трамп определится с кандидатами еще до инаугурации», подчеркивает Смарт.
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