Событие в США: вскрыта капсула времени

В Луисвилле, городе, расположенном в американском штате Кентукки, вскрыли капсулу времени в виде запаянного ящика, пролежавшего нетронутым с 1895 года, информирует replyua.net.
Впрочем, специалисты были сильно разочарованы после того, как вскрыли капсулу времени. Оказалось, что предметы, положенные в нее больше 120 лет назад, практически не сохранились. В старинном сундуке остался лишь «мусор» - артефакты не выдержали времени. Однако эксперты знали о том, что в 1895 году жители старинного города Луисвилль заложили в капсулу времени старую валюту, которая была в обращении еще до войны севера и юга – так называемые «деньги конфедерации», обесценившиеся после Гражданской воны в середине 19 века.
Кроме того, в капсулу американцы также заложили сигары Джефферсона Дэвиса, президента Конфедеративных Штатов Америки. От сигар тоже ничего не осталось. Видео, на котором специалисты вскрывают запаянный ящик, появилось на одном из американских сайтов. Сам ящик сохранился довольно хорошо, однако его содержимое полностью сгнило.
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