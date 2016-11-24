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Кардин: Россия должна ответить за преступления в Украине

Кардин: Россия должна ответить за преступления в Украине
Бен Кардин, член Сената США и эксперт по международным отношениям, в интервью Голосу Америки заявил о том, что Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Сирии и в Украине, а также за недавние кибератаки, передает replyua.net.

По словам влиятельного сенатора, в качестве меры наказания нужно выбрать самые жесткие санкции, в том числе и против самых высокопоставленных чиновников России. Кардин предлагает расширить санкции из-за кибератаки, преступлений в Сирии и военного конфликта на Донбассе. «Как мы видим, Россия по-прежнему активно действует на Донбассе, она продолжает подпитывать затянувшийся конфликт, отбирая у людей жизни. Власти РФ должны ответить за это. Кроме того, продолжается оккупация Крыма, а это является грубейшим нарушением международного права», заявил американский сенатор.

По его словам, Россия продолжает бесчинствовать в Сирии, препятствуя оказанию гуманитарной помощи мирным гражданам. «Как сказал Керри, - если РФ причастна к этим преступлениям, она должна ответить», подчеркнул Кардин.
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