Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Барак Обама сильно ошибается, говоря о том, что весь мир предвзято относится к Трампу, и тот ничего плохого не сделает. На самом деле, страны, которым грозит вторжение со стороны РФ, должны приготовиться к самому худшему сценарию.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом профессор политологии Александр Мотыль пишет в крупном западном издании. По его словам, эти государства не могут ждать месяцами, когда Трамп придет к власти, чтобы потом оценить его действия, поскольку действия нужны уже сейчас. «К тому моменту, как Трамп определится с внешнеполитическим курсом, российские танки уже могут въехать в Прибалтику. Более того, никто не знает, какой курс выберет новая администрация США – в лучшем случае, Трамп будет безразличен к агрессии России в Восточной Европе, а в худшем - эту агрессию он будет поощрять», считает Мотыль.
Политолог уверен, что прибалтийские страны самые уязвимые по отношению к российской агрессии, а следом за ними идет Беларусь. Что касается Украины, отмечает профессор, то она уже выдержала натиск со стороны РФ, и, скорее, она является более уязвимой в политическом плане.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе