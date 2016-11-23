Tesla Motors не перестає дивувати: Цілий острів на сонячній енергії

Компанія Tesla Motors заявила, що їй вдалося переключити цілий острів на споживання виключно сонячної енергії. Мова йде про американський острів в південній частині тихого океану під назвою Тау. Про це повідомляє прес-центр Tesla на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, пише видання «РБК», передає replyua.net.
«Один з островів у Американському Самоа було переключено майже на всі 100 відсотків на використання виключно сонячної енергії. Для цього на острові було встановлено більш ніж 5 тисяч 300 сонячних панелей та 60 надпотужних акумуляторів «Tesla», - зазначається у інформаційному листі. У повідомленні зазначається, що мережу сонячних панелей та акумуляторів, які зберігають перетворені в електричну світлову енергію, і які на сьогоднішній день забезпечують світлом майже все населення острова, було розміщено на острові Тау протягом всього одного року. На даному острові проживає приблизно 600 осіб. Завдяки нововведенню острів’яни зможуть економити до 420 тисяч літрів дизельного пального щорічно. У Tesla Motors переконані, що крім економії фінансів острів буде менше шкодити навколишньому середовищу, тим самим дбати про здоров’я нашої планети.
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