Трамп отказался от «перезагрузки» в отношениях России и США

Дональд Трамп заявил о том, что ему не нравится слово «перезагрузка» в отношении будущего сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами и отметил, что не собирается использовать это слово.
Как информирует replyua.net, новоизбранный президент США дал интервью Нью-Йорк Таймс и рассказал, что хочет наладить отношения с российским президентом, однако ему совершенно не нравится термин «перезагрузка», который в свое время использовала Хиллари Клинтон. «Клинтон употребляла это слово, однако ее проект был провальным. У Хиллари Клинтон так и не получилось улучшить отношения между Россией и США», заявил Трамп. Также он отметил, что не считает хорошей идеей «воскрешение» этого термина после того, что произошло между двумя странами.
Нужно отметить, что во время президентской гонки Дональд Трамп говорил о том, что в случае победы Клинтон на выборах может начаться Третья мировая война. Пока Трамп не набрал новую команду, которая будет представлять администрацию США, хотя эксперты говорили, что это должно произойти до 21 ноября.
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