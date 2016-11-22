Трамп рассказал, что сделает в свой первый рабочий день после инаугурации

Информационное агентство Reuters пишет, что Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что намерен сделать в свой первый рабочий день в качестве президента Соединенных Штатов Америки, - передает replyua.net.
Трамп сообщил, что, вступив на пост главы американского государства, он тут же официально объявит о намерении США выйти из Транстихоокеанского партнерства. Ранее он заявлял, что участие в этом соглашении сильно вредит его стране. Трамп добавил, что вместо этого договора Соединенные Штаты Америки подпишут несколько двусторонних соглашений о торговле, которые, по его словам, «будут способствовать возврату в страну рабочих мест и производства». Напоминаем, что на прошлой неделе компания Apple уже заявила, что вернет свои производственные мощности в США. Глава японского правительства уже отреагировал на это заявление Трампа, отметив, что Транстихоокеанское партнерство «не будет иметь смысла без участия в нем Соединенных Штатов Америки».
Также Трамп анонсировал изменения в энергетической сфере. По его словам, в свой первый рабочий день он отменит ограничения на производство сланцевого масла и обогащенного угля, что также позволит создать в стране миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Трамп добавил, что в свой первый день пребывания на посту главы США он даст указание Департаменту труда провести расследование нарушений визовых программ мигрантами, получившими разрешение на работу.
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