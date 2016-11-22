Трамп нацелился на два президентских срока

На своей странице в Твиттере избранный президент США Дональд Трамп сегодня написал о том, что рассчитывает не на один, а на два президентских срока, сообщает replyua.net.
Миллиардер пишет о том, что новая администрация, которую он сформирует в самое ближайшее время, сможет задержаться в Соединенных Штатах не на четыре, а на восемь лет. «Сегодня очень важные встречи и переговоры пройдут в башне Трампа. Это будут встречи, связанные с подбором людей на самые важные должности. Речь идет о людях, которые будут руководить правительством Соединенных Штатов в ближайшие восемь лет», отметил республиканец. Нужно отметить, что президента США избирают только на четыре года.
Барак Обама продержался у власти два президентских срока. Ранее СМИ отмечали, что команда Трампа будет сформирована до 21 ноября, однако этого не произошло. Остается несколько свободных должностей в администрации, и, возможно, уже через несколько часов весь мир узнает о полном составе администрации, которая приступит к работе 20 января – в день инаугурации Дональда Трампа.
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