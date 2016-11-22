Перемога Трампа прискорила процес виходу Каліфорнії зі складу США

Мешканці штату Каліфорнія, які після визнання переможцем на президентських виборах Дональда Трампа захотіли вийти зі складу Сполучених Штатів Америки, вже передали до Генеральної прокуратури штату офіційну пропозицію на проведення даного референдуму в 2018 році. Про це пише американське видання «Los Angeles Times», передає replyua.net.
Заступник керівника та один із авторів руху «Yes California» Маркус Руїз Еванс заявив, що прихильники ідеї про незалежність хотіли дочекатися наступних виборів, щоб почати процес виходу Каліфорнії зі складу США; але той факт, що наступним керівником держави після Барака Обами стане республіканець Дональд Трамп, прискорив їхні плани.
За його словами, організація вже протягом двох років обговорювала цю пропозицію. Активісти вважають, що культурне життя каліфорнійців сильно відрізняється від культури іншої частини Америки. Також вони помітили, що Каліфорнія виплачує до загального бюджету значні податки, а отримують назад лише невелику частину. Також Еванс каже, що на сьогоднішній день в штаті є більш, ніж 13 тисяч осіб, які точно підтримують даний референдум. «Це все дуже реально і ми ставимося до цього з цілковитою відповідальністю і віримо в успіх», - наголосив він.
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