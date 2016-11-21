Трамп заявил, что резко изменит политику США в отношении Южной Кореи

Как передает replyua.net, новоизбранный американский президент сегодня заявил, что Южной Корее пора «перестать прятаться за спиной США» и обзавестись собственным ядерным оружием. Также он сообщил, что будет требовать от Сеула укрепления обороны страны и увеличения расходов на ВПК.
Дональд Трамп сегодня заявил, что Южная Корея должна увеличить расходы на военно-промышленный комплекс и стать «более самостоятельной» в вопросах военной обороны. Министр обороны Южной Кореи Чан Мьенг Чжин уже прокомментировал это заявление Трампа, заявив: «Мы вынуждены будем перераспределить расходы, увеличив финансирование оборонной отрасли».
Напоминаем, что Трамп во время предвыборной кампании обещал, что выведет американские войска из Южной Кореи, если Сеул не начнет самостоятельно их финансировать. Также Трамп обещал, что США снабдят Южную Корею и Японию собственным ядерным оружием. Политики Южной Кореи крайне обеспокоены намерением Трампа вывести войска из страны – их тревожит необходимость противостояния не только КНДР, но и Китаю с Россией. Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын после победы Трампа на выборах заявил, что Северная Корея готова нормализовать отношения с США, если американское правительство обеспечит подписание мирного соглашения между Пхеньяном и Сеулом, а также выведет войска из Южной Кореи.
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