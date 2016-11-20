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Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа
Барак Обама, действующий президент США, заявил о том, что большинство американцев ждут изменений в худшую сторону, однако они предвзято относятся к республиканцу, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Такое заявление Обамы прозвучало в Лиме, где сейчас проходит саммит государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам американского президента, не нужно ожидать самого худшего от Трампа, и нужно надеяться на то, что новая администрация США выполнит достойно свою работу. По мнению Обамы, только через некоторое время можно будет давать какие-то оценки. «Нельзя сравнивать то, что кандидат говорит во время предвыборной кампании и то, что он будет делать на посту президента. Руководить страной он может по-другому», подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что в отношении Латинской Америки внешнеполитический курс Соединенных Штатов не должен измениться. Обама считает, что американские интересы могут быть защищены только при условии, если США продолжат поддерживать дружеские отношения с соседними государствами.
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