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СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Трамп оказался настолько рассудительным и доброжелательным, что некоторых даже разочаровал - СМИ

Трамп оказался настолько рассудительным и доброжелательным, что некоторых даже разочаровал - СМИ
Датское издание «Berlingske» пишет, что мир уже отошел от шока, который испытал в связи с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. «Сложилось впечатление, что конец света отложили. А некоторым даже не нравится, что Трамп после оглашения результатов выборов перестал «буянить» и стали вести себя прилично», - пишет СМИ.

Как сообщает replyua.net, Трамп казался безумцем, а теперь превратился в милого джентльмена, который не может придумать, что же ему еще такого хорошего сказать про Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Трамп напугал почти все страны мира и собственный народ множеством предвыборных обещаний, однако уже отказался чуть ли не от половины из них. Так, в числе «помилованных» оказались закон о здравоохранении Обамы и мексиканские мигранты. Разочаровал Трамп и Владимира Путина – США играли в российской пропаганде роль страшилки которой скоро будет руководить демократка, но Клинтон не победила.

Датское издание подчеркивает, что Трамп был выгоден Кремлю до тех пор, пока сыпал своими обещаниями-угрозами в адрес стран Запада и не только, вел себя несерьезно. Теперь же, когда Трамп относится к своей должности серьезно и ответственно, Путину он совсем не выгоден – значит, дружбе нужно положить конец. «Berlingske» иронизирует, что в растерянности оказались и некоторые европейские политики-оппозиционеры. Как же теперь себя вести Марин Ле Пен, когда Трамп и США оказались на той же стороне, что и она?
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Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
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